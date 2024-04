Vacances sportives de printemps Ville de Talence Talence, lundi 15 avril 2024.

Vacances sportives de printemps Sortie voile, golf à la journée, piscine 15 – 26 avril Ville de Talence Sur inscription

Début : 2024-04-15T09:00:00+02:00 – 2024-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

Et si on faisait du sport pendant les vacances ?

Le service animation sportive de la ville vous propose une fois de plus des sorties sportives pour les vacances d’avril :

Du 15 au 19 avril : Multi-activités – escalade, sortie golf à la journée, tir à l’art

Du 22 au 26 avril : semaine partagée avec public handisport (déficient visuel), sortie voile, golf à la journée, piscine

Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables ou à retirer au format papier au service animation sportive :

par mail : animation-sportive@talence.fr

Les mails et dossiers papiers seront traités, datés par ordre d’arrivée.

Vous recevrez un mail de réception du dossier QUI NE VAUT PAS INSCRIPTION, et après étude du dossier complet, UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION vous sera envoyée.

Attention tout dossier incomplet ne sera pas traité !

Inscription et informations complémentaires

