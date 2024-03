VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉUM MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse, samedi 6 avril 2024.

VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉUM MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Le printemps est la saison idéale pour partir à la découverte de la formidable biodiversité qui vous entoure. Animaux et végétaux réservent bien des surprises aux petits curieux !

Promenades sensuelles sur le monde des plantes aphrodisiaques, séances de jeux, ateliers de jardinage, confection de bombes à graines, atelier gourmand, atelier d’écriture, journée et soirée pop culture, projections, concert dessiné et animé, balade nature… Rendez-vous au Muséum centre-ville et aux Jardins du Muséum à Borderouge pour participer à des ateliers et animations !

Retrouvez tous les détails de la programmation sur le site du Muséum de Toulouse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

L’événement VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉUM Toulouse a été mis à jour le 2024-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE