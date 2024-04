Va savoir(s)! / Variations sur les émigrations polonaises en France et françaises en Pologne Le Mans, mercredi 17 avril 2024.

Va savoir(s)! / Variations sur les émigrations polonaises en France et françaises en Pologne Le Mans Sarthe

En lien avec l’exposition De la Pologne en France, cette conférence évoque les nombreux liens historiques qui unissent la Pologne et la France depuis le XVIIIe siècle, et particulièrement le phénomène de la Grande Émigration polonaise (Wielka Emigracja) vers la France au XIXe siècle, dont faisait partie Frédéric Chopin, Marie Curie-Sklodowska et des milliers d’autres. En 1795, la Pologne, qui fut l’un des états les plus puissants de l’Europe Centrale, disparaît de la carte de l’Europe pour réapparaître 123 ans plus tard.

Cette conférence est animée par Rémy Landy, qui fut enseignant aux universités de Brest, Rennes et Le Mans et Alicja Trojanowska, enseignante à l’université du Mans.

Ouvert à tous .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:30:00

fin : 2024-04-17 19:30:00

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Va savoir(s)! / Variations sur les émigrations polonaises en France et françaises en Pologne Le Mans a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire