UNIVERSITE POPULAIRE VISITE FLASH Langres, mercredi 17 avril 2024.

Tout public

Visite patrimoniale dans la Ville d’une heure environ.

Livret distribué à chaque visiteur.

Avec David COVELLI, responsable du Service Patrimoine de la Ville de Langres

Thèmes :

• Le 17 avril Le quartier de la Providence évocation des grands cycles de ce quartier, des places de marché

médiévales à la Maison des Lumières en passant par l’Hôtel de Ville, les Jacobins, la Sous-préfecture, les Carmes, le Petit-séminaire et… la Providence…

• Le 15 mai L’arbre et la cité petite histoire de la place de l’arbre (et du végétal en général) dans et hors

de Langres, tantôt repoussé hors des murs pour des raisons défensives, tantôt apprivoisé intra-muros pour

embellir la cité… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-17

8 Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

