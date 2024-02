UNIVERSITE POPULAIRE CONFERENCE ECHANGES LEXIQUE AMOUREUX DU SAHARA Langres, jeudi 18 avril 2024.

UNIVERSITE POPULAIRE CONFERENCE ECHANGES LEXIQUE AMOUREUX DU SAHARA Langres Haute-Marne

Tout public

Avec Anne-marie Sido, aquarelliste.

Il s’agit de la genèse du livre (aquarelle et textes) auto-édité et paru en

2012: Lexique amoureux du Sahara. Anne-Marie exposera comment, au cours des voyages faits à pied dans différents pays sahariens, elle a peint et dessiné sur place, comment elle a ensuite choisi ses sujets, picturaux ou écrits, comment elle les a assemblés pour en faire un livre où récits, portraits, réflexions et questions s’entremêlent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

8 Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bonjour@legout-desautres.fr

L’événement UNIVERSITE POPULAIRE CONFERENCE ECHANGES LEXIQUE AMOUREUX DU SAHARA Langres a été mis à jour le 2024-02-01 par Antenne du Pays de Langres