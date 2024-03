UniverCity O’Trail 2024 Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Le SIUAPS est heureux de vous accueillir pour la troisième édition de l’UniverCity O’Trail: une course d’orientation par équipe autour du campus Beaulieu et du prac des Gayeulles.

Equipés d’un doigt électronique, vous parcourez les environs à la recherche d’un maximum de balises à biper !

2 formats de courses sont possible :

– Un parcours « découverte » : sur le campus de Beaulieu et dans la zone des longchamps, vous aurez 1h pour trouver un maximum de balises et revenir au point d’arrivée. En marchant ou en courant, en famille ou entre amis, cette formule est accessible à tous, même à ceux n’ayant jamais tenu une carte entre leurs mains ! DEPART à 19h30, Rdv à 18h30

– Un parcours « sportif » : au départ du Parc des Gayeulles et jusque sur le campus de Beaulieu. Vous disposerez de 2h pour trouver jusqu’à 60 balises. C’est le moment de vous lancer un défi, personnel ou entre amis! DEPART à 18h30, Rdv à 17h30 sur le campus de Beaulieu, puis convoi groupé jusqu’au parc des Gayeulles.

Les orienteurs s’inscrivent par équipes de 2 à 5 personnes. La course est ouverte bien évidemment aux étudiants et aux personnels des universités de Rennes 1 et Rennes 2, mais aussi au public extérieur.

Tarif : Cette course est entièrement gratuite !

Et le bonus : Un t-shirt pour tous les participants, et une tombola sur tirage au sort pour tous les inscrits étudiants ! Sur présentation de votre carte étudiante et sous réserve d’avoir ramené un nombre minimum de balises avec votre équipe, vous serez automatiquement inscrit à un tirage au sort pour tenter de remporter l’un des nombreux lots sportifs mis en jeux (vélo, go pro, trottinette électrique, cartes cadeaux décathlon, … )

Les inscriptions se feront en ligne du 13 mars au 9 avril (aucune inscription sur place) sur le site Klikego.

Infos et règlement détaillé sur le site dédié à l’évènement (https://univercitytrail.univ-rennes.fr/)

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes