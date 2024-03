UNIK Es Audincourt, jeudi 27 juin 2024.

UNIK Audincourt Doubs

UNIK

Le grand rendez-vous des musiques actuelles de l’année Capitale française de la culture !

De 18 h à 1 h du matin, ce sont près de dix groupes ou artistes, têtes d’affiche internationales et découvertes, qui vous feront vibrer lors de ce festival entièrement GRATUIT !

UNIK mixera en effet de nombreux courants musicaux en live et DJ set les Anglais de MOORCHEEBA présenteront un concert incroyable mélangeant downtempo, trip hop et soul, tandis qu’un immense dancefloor sera monté pour accueillir le dj producteur français ETIENNE DE CRECY, membre éminent du mouvement french touch, aux côtés de groupes ou artistes tels que AIR, Sebastien Tellier ou Pedro Winter… L’italien THE BLOODY BEETROOTS viendra clore ce moment unique avec son électro trash teinté de dubstep. Sur une scène alternative, ELISA DO BRASIL jouera avec MISS TROUBLE autour d’un sound system dub et drum’n’bass.

UNIK, c’est le 27 juin à Audincourt, la veille de Rencontres & Racines 2024, deux festivals qui portent haut la musique dans le Pays de Montbéliard.

Organisé par Pays de Montbéliard Agglomération sous la direction artistique de Matthieu Spiegel, Directeur de la scène de musiques actuelles (SMAC) du Pays de Montbéliard à Audincourt (Le Moloco) EUR.

Début : 2024-06-27 18:00:00

fin : 2024-06-27 01:00:00

Es Allée de la Filature

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement UNIK Audincourt a été mis à jour le 2024-03-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD