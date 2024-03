Une soirée avec Clément Bouscarel Labastide-Marnhac, vendredi 5 avril 2024.

Dans sa ferme familiale à Creysse au nord du Lot, Clément Bouscarel a été bercé depuis son enfance par les récits et légendes contés par les anciens.

A son tour, il nous les transmet avec poésie et humour.

Vous serez captivés par ce conteur hors pair.

Soirée organisée par l’Association Patrimoine et Culture en partenariat avec la Commune.

Le tarif comprend une collation en fin de spectacle (Buffet et Tourin traditionnel).

Les places sont limitées, il est donc conseillé de réserver ! 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Château de Lasbatide-Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

