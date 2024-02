Une société plus empathique et à l’écoute Place du Champ de Foire Rémalard en Perche, vendredi 19 avril 2024.

Une société plus empathique et à l’écoute Place du Champ de Foire Rémalard en Perche Orne

Une journée pour réfléchir ensemble sur l’accueil et l’accompagnement des violences intra familiales au travers de l’approche de la justice restauratrice et l’accueil empathique des personnes victimes et auteurs de violence. Comment accompagner et restaurer les souffrances vécues pour apprendre ou réapprendre à vivre ensemble dans notre société.

Des projections et des débats pour explorer ces questions.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Une journée pour réfléchir ensemble sur l’accueil et l’accompagnement des violences intra familiales au travers de l’approche de la justice restauratrice et l’accueil empathique des personnes victimes et auteurs de violence. Comment accompagner et restaurer les souffrances vécues pour apprendre ou réapprendre à vivre ensemble dans notre société.

Des projections et des débats pour explorer ces questions.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-19

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

L’événement Une société plus empathique et à l’écoute Rémalard en Perche a été mis à jour le 2024-02-16 par OT CdC Coeur du Perche