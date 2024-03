Une peinture en chair et en os Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp, samedi 18 mai 2024.

Une peinture en chair et en os Devenez le protagoniste d’une des oeuvres du musée et immortalisez ce moment en photo ! Samedi 18 mai, 14h00 Les Pêcheries, musée de Fécamp Entrée libre et gratuite

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Vous avez toujours rêvé d’incarner un personnage mythologique ou d’être le héros d’un évènement historique ? Le musée vous propose de devenir le protagoniste d’une de ses oeuvres et d’immortaliser ce moment en photo.

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3, quai Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 31 99 https://www.musee-fecamp.fr/

© Musée de Fécamp