Une odyssée sonore de 24H00 non-stop Far West Penmarch, samedi 20 avril 2024.

FAR WEST VOUS INVITE À EMBARQUER POUR 24H00 DE RADIO LIVE

En clin d’œil à George Pérec, Radio FarWest vous invite à vivre une tentative d’épuisement d’un paysage, celui du Marais de La Joie à Saint Guénolé, dans le Pays Bigouden, en Bretagne. En fait, il ne s’agira pas d’épuiser ce territoire, mais d’en construire, le temps d’une journée, un double sonore, à partir duquel pourrait s’ouvrir un espace imaginaire illimité.

Dans l’esprit d’une programmation radio mobilisant le documentaire, la poésie, le dessin, la musique, et le cinéma, cette ambitieuse création collective réunira les regards croisés d’habitant-es et d’artistes de tous poils, extérieurs ou amoureux du lieu, sous l’impulsion du comité éditorial David Sanson (critique d’art et musicien), Anne-James Chaton (poète et plasticien), Françoise Lebeau (directrice artistique de FAR WEST) et Laurent Charreyron (co-producteur de Radio et contributeur de FAR WEST).

On y retrouvera notamment des auteur-es (Virginie Gautier, Fabrice Reymond…), des créateurs et créatrices sonores (Michel Bertier, Maya Boquet, Philippe Le Goff…), des cinéastes (Pascale Breton, Quentin Mevel, Séverine Vermersch…), des musiciens (Frédéric Blondy, Jean Daufresne, Alan Regardin membres de l’Onceim, Melaine Dalibert, Patrick Mario Bernard…), et bien d’autres invité-es et habitant-es encore chaumier, ornithologue, galeriste, architecte, plasticien…

Radio FarWest se construit en partenariat avec le Festival Longueurs d’Ondes et en collaboration avec l’École des Beaux-Arts de Quimper (EESAB).

Cet événement et sa diffusion sont rendus possible grâce à l’accueil et au soutien généreux de Laurent Charreyron, précieux collaborateur et voisin de FAR WEST.

Nous remercions chaleureusement les habitant-es de la commune de Penmarc’h pour leur engagement à nos côtés et l’accueil des invité-es ! Merci également à tous les usagers de FAR WEST qui contribuent par leurs dons à ses activités !

Radio FarWest sera diffusé en direct et en replay sur notre site et sur les principales plateformes de streaming. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 07:00:00

fin : 2024-04-21 07:00:00

Far West 61 rue François Peron

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

