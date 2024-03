Une Nuit pour traverser les époques La Turbine sciences Annecy, samedi 18 mai 2024.

Une Nuit pour traverser les époques Rejoignez-nous pour une Nuit des musées à travers les époques, où vous pouvez créer vos propres récits à travers des activités amusantes. Samedi 18 mai, 18h00 La Turbine sciences Gratuit. Accès libre dans la limite de la jauge sécuritaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une Nuit des musées à travers les époques, où vous pouvez créer vos propres récits à travers des activités amusantes.

Grâce à une table de montage vidéo, vous concevez votre mini-film. Utilisez un fond vert pour vous transporter visuellement dans des époques telles que l’Égypte ancienne, le Japon féodal, la Préhistoire, ou le Moyen-Âge, et immortalisez vos moments !

Participez à notre mini fouille, où vous déterrez des objets du passé et les transformez en œuvres d’art qui se révèleront dans la nuit !

Puis, créez une grande fresque collective, capturant ainsi l’esprit de chaque époque explorée.

Une soirée pour découvrir l’Histoire et créer vos propres souvenirs !

La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite

©Instant Science