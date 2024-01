Une nuit pour la mémoire Fort du Roule Cherbourg-en-Cotentin, samedi 18 mai 2024.

Une nuit pour la mémoire Fort du Roule Cherbourg-en-Cotentin Manche

La Nuit des musées est l’occasion pour le musée de la Libération d’interroger la notion de mémoire partagée. 80 ans après la Libération, par qui et comment transmettre la mémoire de cette période ? Autour d’un buffet imaginé sur le thème de la Normandie libérée, visites guidées, contées et atelier pour les enfants, organisés autour des sujets de la vie quotidienne des civils, de la résistance et de la paix, ponctueront la soirée.

Fort du Roule Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18



