Une nuit à la belle étoile au cœur de la forêt Devant la mairie de Rosny-sur-Seine Rosny-sur-Seine, samedi 4 mai 2024.

Une nuit à la belle étoile au cœur de la forêt Un bivouac sans tente, pour passer une nuit dehors au milieu des arbres et des animaux divers, avec les étoiles derrière la cime des arbres. Samedi 4 mai, 16h00 Devant la mairie de Rosny-sur-Seine

Début : 2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Pour se familiariser avec la forêt et ses animaux durant la nuit, seul ou en famille, petit ou grand, cette sortie prévoit une nuitée « à la belle étoile » (sans tente) au cœur de la forêt. Sensations inédites et expérience inoubliable en perspective !

Prévoir un sac de couchage adapté aux températures prévues, un tapis de sol, de l’eau et ses repas. Toutes autres informations et conseils seront dispensés en amont. Des tapis de sol ou hamacs légers (en nombre limité) pourront être prêtés.

Devant la mairie de Rosny-sur-Seine 64, rue Nationale 78710 Rosny-sur-Seine

François Lasserre