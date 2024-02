UNE NUIT À LA BELLE ÉTOILE AU CŒUR DE LA FORÊT DE BERCÉ ! AVEC FRANÇOIS LASSERRE CARNUTA, Jupilles, samedi 15 juin 2024.

Participez à un bivouac d’une nuit au milieu des arbres avec les étoiles.

Seul ou en famille, petit ou grand, pour vivre la forêt de nuit, se familiariser avec cet environnement et les animaux qui y habitent. La sortie prévoit une nuitée à la belle étoile (sans tente), et il suffira d’avoir un sac de couchage adapté aux températures (mais il fera chaud !), un tapis de sol (ou un hamac), de l’eau et ses repas froids (feu et réchaud interdits). Des sensations inédites et une expérience inoubliable en perspective !

A partir de 2 ans. EUR.

CARNUTA, 2 RUE DU BOURG ANCIEN

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

Début : 2024-06-15 16:00:00

fin : 2024-06-16 10:00:00



