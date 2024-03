Une nouvelle saison Le Studio Thue et Mue, jeudi 4 avril 2024.

Une nouvelle saison Comédie musicale sur le thème de la retraite. Jeudi 4 avril, 14h30 Le Studio Inscription obligatoire auprès du CLIC de Caen Ouest

Ici, on rit, on pleure, on chante surtout et on distille les pistes d’une retraite heureuse ! Voilà de quoi se remonter le moral ensemble !

Présenté par la compagnie Vol de Nuit.

Le Studio Place des Canadiens à BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE Thue et Mue 14740 Calvados Normandie

