Une nouvelle expérience culturelle et ludique : Lectures de fabuleuses histoires autour de la couleur au milieu des collections Musée d’Apt Apt, samedi 18 mai 2024.

Une nouvelle expérience culturelle et ludique : Lectures de fabuleuses histoires autour de la couleur au milieu des collections Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’Apt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Entrée libre de 18h à 22h

18h – LA CLASSE L’ŒUVRE : exposition des travaux réalisés par les élèves de 4ème 5 du collège Charles de Gaulle d’Apt autour du projet « L’ocre dans tous ses états ».

Suivie par « REVE DE COULEUR » :

Lovez-vous aux quatre coins du bâtiment, installez-vous bien et tendez l’oreille pour la soirée.

Le musée et la médiathèque ont travaillé de concert à l’occasion de cette 20e édition de la Nuit des musées et vous proposent une sélection de fabuleuses histoires autour de la couleur et des thèmes majeurs abordés dans les collections.

Partagez avec nous une toute nouvelle expérience culturelle et ludique, grâce à nos parcours de lectures d’albums pour petits et grands, ou d’écrits de spécialistes passionnés par la couleur.

Musée d’Apt 14 place du Postel, 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 74 95 30 http://www.apt.fr

©abobestock#274095365