Une matinée créative au milieu des fleurs composition florale et cyanotype botanique Au P’tit Pré Fleuri, ferme florale en permaculture Chevreaux, dimanche 9 juin 2024.

Une matinée créative au milieu des fleurs composition florale et cyanotype botanique Au P’tit Pré Fleuri, ferme florale en permaculture Chevreaux Jura

Passez une matinée au milieu des fleurs, dans un pré horticole en permaculture, pour un atelier créatif de composition florale et cyanotype !

Vous serez accueillis au P’tit Pré Fleuri par Caroline, cultivatrice de fleurs en permaculture. Caroline vous guidera lors d’une visite de son pré horticole sur sol vivant et partagera avec vous les principes de sa culture responsable de fleurs de saison. Vous pourrez ensuite cueillir vous-mêmes des fleurs, et Caroline vous guidera pour la composition de votre bouquet.

Ensuite, Constance et Antonin de l’Atelier des Epatants vous présenteront la technique de photographie ancienne du cyanotype. Le cyanotype utilise la lumière du soleil pour obtenir des tirages photos sur fond bleu. Une technique alternative ancienne de photo contact, que vous découvrirez ici avec des sujets botaniques, glanés dans le pré fleuri.

A l’issue de l’atelier, vous repartez avec vos propres créations.

Atelier ouvert à toutes et à tous, à partir de 12 ans (enfants accompagnés). 70 70 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:30:00

fin : 2024-06-09 11:30:00

Au P’tit Pré Fleuri, ferme florale en permaculture 3 Les Deffert

Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté bonjour@epatants.frouauptitprefleuri@free.fr

L’événement Une matinée créative au milieu des fleurs composition florale et cyanotype botanique Chevreaux a été mis à jour le 2024-03-25 par ENERGY CITIES