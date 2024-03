Une marathonienne en Ethiopie Musée départemental Arles antique Arles, dimanche 7 avril 2024.

Nous profitons de l’ambiance olympique pour voyager dans ce pays de l’Afrique connu aujourd’hui pour ses sportifs marathoniens, hommes et femmes confondus.



L’an dernier nous avions consacré un coup de cœur au Yémen et il nous paraît naturel de continuer notre périple de l’autre côté de la Mer Rouge en Éthiopie car ces deux pays possèdent une part d’Histoire en commun la reine de Saba



Mythe ou réalité, on se posera la question, comme tant d’autres avant nous, et même si on ne trouve pas la réponse, cela nous aura permis de nous promener dans le passé particulièrement riche de l’ancienne Abyssinie sans oublier le présent de l’Ethiopie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 12:15:00

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Info.mdaa@departement13.fr

