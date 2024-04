Une Lune entre deux Maisons Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, mercredi 10 avril 2024.

Une Lune entre deux Maisons Une des créations emblématiques de la Manivelle, à voir et revoir. Pour les petits… et toutes les générations ! Mercredi 10 avril, 10h30 Maison Folie Hospice d’Havré https://culture-billetterie.tourcoing.fr/une-lune-entre-deux-maisons-spectacle-hospice-d-havre-salle-spectacle-tourcoing-10-avril-2024-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri10312943.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T10:30:00+02:00 – 2024-04-10T11:15:00+02:00

Fin : 2024-04-10T10:30:00+02:00 – 2024-04-10T11:15:00+02:00

Une fable d’aujourd’hui drôlement poétique !

Plume et Taciturne, les deux personnages de cette histoire, vont nous rejouer leur première rencontre. C’était hier ! Pas évident, a priori, de s’entendre : Plume, à la recherche d’une amitié, fait le premier pas. Taciturne, plus peureux, utilise la musique pour se rapprocher de Plume… Une lune entre deux maisons est une pièce pleine de saveur, sur le besoin de l’autre pour embellir sa propre vie.

Un texte de Suzanne Lebeau (Editions Théâtrales Jeunesse) – Mise en scène François Gérard – Interprétation Florence Bisiaux et André Bellout-Delettrez – Assistante à la mise en scène Caroline Guyot – Scénographie Anne Legroux – Construction décor Thierry Lyoen – Lumières Christophe Durieux – Costumes Véronique Cervoni et Annette Six – Musique Stéphane Butruille.

Coproduction la Comédie de l’Aa de Saint-Omer (62) et Ville de Wasquehal (59). Avec le soutien de la Drac Hauts de France, la Région Hauts de France, le Département du Nord, le Département du Pas-de-Calais.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

spectacle lune

DR