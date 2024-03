Une histoire sportive de la Guerre froide – conférence Le Labo – Cambrai Cambrai, vendredi 19 avril 2024.

Une histoire sportive de la Guerre froide – conférence La conférence explore l’influence de l’antagonisme Est-Ouest sur les événements sportifs mondiaux et met en lumière sa transformation du paysage sportif international. Vendredi 19 avril, 19h00 Le Labo – Cambrai

La Guerre Froide sur le Terrain de Jeu : Une Exploration Sportive

Pendant près de cinquante ans, la guerre froide a transformé le sport international en un théâtre de rivalités entre l’Est et l’Ouest. Les victoires et les médailles sont devenues des moyens de rayonnement et de déstabilisation de l’adversaire. À travers des coulisses souvent tumultueuses, les gouvernements ont exploité l’image des athlètes pour leurs propres intérêts. L’auteur, Sylvain Dufraisse, historien spécialisé en histoire contemporaine, explore cette période dans son livre

« Une histoire sportive de la Guerre froide ».

Tout public

Vendredi 19 avril 2024, à 19h

Gratuit, sans réservation.

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Le labo CAC Cambrai