Une histoire des maçons de la Creuse Saint-Benoît-du-Sault, samedi 20 avril 2024.

Une histoire des maçons de la Creuse Saint-Benoît-du-Sault Indre

Samedi

Jean Annequin et le Comité des Ami.es de la Commune de Paris 1871 nous feront découvrir l’histoire singulière des maçons, corporation soudée par une histoire ancienne et des coutumes ancestrales.

Le temps d’une conférence proposée par Jean Annequin et ses ami.e.s lecteur.rice.s, partez à la découverte de ce groupe social fortement influencé par la migration qui a traversé les époques et les bouleversements révolutionnaires en préservant une culture riche et de nombreuses traditions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-20

Impasse du Nord

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire asso.prieure.sbds@gmail.com

L’événement Une histoire des maçons de la Creuse Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2024-04-02 par Destination Brenne