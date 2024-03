UNE HISTOIRE DE FLAMME Maison de Robert Schuman Scy-Chazelles, samedi 1 juin 2024.

UNE HISTOIRE DE FLAMME Culture & Sport en Grand Est 1 juin – 29 septembre Maison de Robert Schuman

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-09-29T14:00:00+02:00 – 2024-09-29T18:00:00+02:00

Le relais de la flamme est l’un des symboles les plus célèbres des Jeux Olympiques modernes. Invention moderne inspirée des traditions de la Grèce antique, le relais de la flamme olympique annonce le début des Jeux Olympiques et transmet un message de paix et d’amitié tout au long de son parcours. Le relais précède chacune des olympiades des Jeux modernes, au cours de laquelle la flamme olympique est transportée depuis Olympie, berceau des Jeux antiques, jusqu’au stade où au site où a lieu la cérémonie d’ouverture. Le premier relais a été organisé à l’occasion des Jeux de 1936 à Berlin pour les Jeux d’été, et des Jeux de 1952 à Oslo pour les Jeux d’hiver.

En 2024, la flamme passera en Moselle. Un focus sera mis sur le parcours de la flamme en France et en Moselle (1948,1968,1992 et 2024) et sur les espoirs de médaille mosellanes.

Maison de Robert Schuman 8-12 rue Robert Schuman, 57160 Scy-Chazelles Scy-Chazelles 57160 Moselle Grand Est http://www.cg57.fr/vivrelamoselle/Pages/Tourisme/museesdepartementaux/MaisonRSchuman.aspx Demeure typiquement lorraine acquise en 1926 par le père de l'Europe. Elle permet de découvrir une ancienne demeure de vignerons telle qu'elle était à l'époque de Robert Schuman et d'entrer dans l'intimité de son propriétaire. À voir également un musée, la chapelle où repose Robert Schuman et les jardins.