« Une expérience chromatique » Centre de la photographie de Mougins Mougins, vendredi 5 avril 2024.

« Une expérience chromatique » Rencontre avec Emmanuel Bonn, réalisateur, scénariste et producteur Vendredi 5 avril, 18h00 Centre de la photographie de Mougins Entrée libre

© Jessica Backhaus

Curves

2022

Série / From the series The Nature of Things

Tirage pigmentaire / Archival pigment print

90 x 60 cm

L’histoire personnelle et cinématographique d’Emmanuel Bonn avec la couleur remonte loin. Au début de sa carrière, son premier court-métrage était en noir et blanc, un choix artistique qui se heurtait à la tendance dominante de la couleur en 1979. Un incident technique de laboratoire l’oblige à tourner à nouveau, en couleur, une expérience coûteuse mais qui lui permet d’acquérir une expertise certaine. Emmanuel Bonn reviendra sur la couleur, son choix, dans le cadre de son métier de réalisateur.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.22.21.52.14 »}]

