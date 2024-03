Une étonnante immersion sensorielle dans les jardins du monde et jardins d’histoire Les Jardins de l’Humanité Saint-Vincent-de-Tyrosse, samedi 1 juin 2024.

Une étonnante immersion sensorielle dans les jardins du monde et jardins d’histoire Ce lieu est le premier jardin botanique français dédié en priorité à l’éveil des sens : chaque essence a été choisie pour sa propension à stimuler l’un des cinq sens. Plantes aux goûts surprenants, t… 1 et 2 juin Les Jardins de l’Humanité Tarif préférentiel pour les adultes durant le week-end : 5€. Tarif enfant dès 2 ans : 4€. Personnes en situation de handicap : 4€. Prix libre ou gratuit pour les bénéficiaires du RSA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Ce lieu est le premier jardin botanique français dédié en priorité à l’éveil des sens : chaque essence a été choisie pour sa propension à stimuler l’un des cinq sens. Plantes aux goûts surprenants, touchers curieux, odorats trompeurs, cabane des sens, jeux des parfums dans le jardin berbère… le circuit de la balade sensorielle vous transporte dans un voyage botanique dont vous ressortirez aussi apaisé qu’agréablement étonné par l’univers extraordinaire des plantes.

Les Jardins de l’humanité abritent une ferme pédagogique et la visite permet également de découvrir les animaux de la ferme, d’échanger avec Zazou le perroquet, d’observer le lama et les tortues d’Hermann, de câliner les chats maîtres des lieux…

Les Jardins de l’humanité bénéficient du label Tourisme et Handicap, et proposent un jardin et une cabane des sens dédiés aux personnes en situation de handicap. Un fauteuil roulant à chenillette tout-terrain est mis à disposition sur réservation préalable.

Les Jardins de l’humanité constituent un lieu unique de jardin-ferme pédagogique, botanique et thérapeutique, et la première forêt-jardin des Landes en s’étendant sur 8 000m² !

Les Jardins de l’Humanité 253 rue de Lartigue 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 83 56 32 16 http://jardins-humanite-terresoceanes.jimdofree.com Pourquoi le piment brûle t-il ? La roquette est-elle vraiment aphrodisiaque ? Qu’est-ce que ce parfum de patchouli ? Comment la pomme de terre a t-elle changé le monde occidental ? À quoi ressemble le gingembre? À quoi servait les plumes du coq limousin ? Quel est ce goût trompeur de concombre et cette odeur de cola ? Qu’est-ce qu’une forêt-jardin ? Qu’appelle t-on les vignes interdites ? Que faisait donc la chèvre des Pyrénées dans les rues de Paris en 1900 ??

Pas besoin d’être amoureux des plantes pour prendre plaisir et se laisser surprendre au détour d’un jardin thématique !

Espace de connaissances, d’évasion dans le temps et dans l’espace, de sensations tour à tour agréables et surprenantes, les quatre jardins historiques, la forêt-jardin avec son parcours pied-nus et son jardin de fleurs comestibles, les jardins asiatique, berbère et amérindien et la ferme pédagogique proposent 6 parcours insolites, ludiques et sensoriels pour une expérience unique d’immersion dans la nature, durant lesquels vous croiserez canards distingués et poules naines et apercevrez le lama, l’âne et leurs acolytes. route, gare sncf, parking..

©Estelle Alquier