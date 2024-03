Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française : découverte des cinq sens présents dans les jardins Jardins de l’hôtel de Sambucy Millau, samedi 1 juin 2024.

Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française : découverte des cinq sens présents dans les jardins Profitez d’une agréable promenade à travers les jardins à la française et le jardin potager, où vous pourrez flâner en toute liberté. 1 et 2 juin Jardins de l’hôtel de Sambucy Entrée : 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Départ des visites guidées toutes les 30 minutes de 14h à 17h samedi et dimanche.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Profitez d’une agréable promenade à travers les jardins à la française et le jardin potager, où vous pourrez flâner en toute liberté.

Explorez le riche patrimoine arboricole et architectural qui vous entoure.

Découvrez les cinq sens qui se nichent dans la jardins, senteurs, vision , toucher, gout et écoute par un concert proposé dans l’orangerie !

Des visites guidées des jardins sont proposées au long du week-end, vous permettant d’approfondir votre découverte en compagnie d’un guide expert.

Jardins de l’hôtel de Sambucy 22 boulevard de l’Ayrolle, Millau, Aveyron, Occitanie Millau 12100 Aveyron Occitanie 05 65 60 02 42 Construit entre cours et jardin au XVIIe siècle par Jacques Duchesne, maître des eaux et forêts, l’hôtel était alors un pavillon de chasse comprenant un corps de logis et deux ailes en retour, orné de somptueux décors, associant stucs et fresques, pour y recevoir, selon la légende, la duchesse de Fontanges, favorite du roi Louis XIV, lorsqu’elle dut quitter Versailles.

À l’arrière furent aménagés sur 1 ha privé un jardin régulier à la française, équipé d’un bassin agrémenté d’un jet d’eau et composé de deux parterres de broderies de buis, donnant un caractère remarquable à l’édifice, et un espace potager structuré en quatre carrés et séparé par un ruisseau canalisé.

Par la suite transformé à l’anglaise et remodelé autour d’une grande pièce d’eau aux contours courbes, ce jardin est revenu à sa vocation initiale de jardin à la française, suite à une magistrale restauration entre 1997 et 1999 par le baron Édouard de Sambucy, avec l’aide technique et financière de l’État et du Département, à partir d’une toile de chevalet de l’époque complétée par des fouilles archéologiques pour dimensionner les parterres et le canal.

Broderies de buis, canal d’amenée des eaux, bassin, orangerie, cèdres du XIXe siècle, potager.

Ouvert de juin à septembre sur réservation auprès de l’office de tourisme Millau-Grands Causses. 22 boulevard de l’Ayrolle. animaux non admis, parking à proximité

©Jean de Sambucy