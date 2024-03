Une autre histoire du théâtre Jas de Bouffan Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Le théâtre, l’art dramatique, c’est quoi ? Croisement des arts visuels, de la danse, de la musique… accompagnant l’humanité comme elle va, depuis toujours.

Il se réinvente (le théâtre) à mesure de l’histoire et de ceux qui la vivent, la transforment et l’interprètent.

Ici, quatre jeunes comédiennes et comédiens, un peu comme des archéologues, fouillent, revisitent cette histoire à leur façon d’aujourd’hui… ses styles, ses modes, ses questions, le rôle de ceux qui le fabriquent, ses scènes classiques incontournables ou de films archi-connus, convoquant une large palette d’artistes, d’hommes et de femmes qui en ont fait le chemin.

Les interprètes partagent aussi le leur, d’actrices, d’acteurs, de maintenant. Dans un dispositif scénique sobre se joue avec virtuosité, humour et clarté un débat passionnant ; où l’on s’interpelle sur le sens de ceci, cela, la scénographie, le moderne et l’ancien… Fanny de Chaillé, chorégraphe, vous rappelle, avec l’énergie et la fraîcheur des interprètes que le théâtre, le « spectacle vivant » en général, est avant tout désir et pensée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Une autre histoire du théâtre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence