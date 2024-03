Underfoot Théâtre de Rungis Rungis, samedi 8 juin 2024.

Underfoot Keep Comany – Abby Neuberger et Luca Bernini Samedi 8 juin, 16h00 Théâtre de Rungis Accès libre

Début : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Attention où vous mettez les pieds ! on ne sait jamais ce qui rampe dessous… Avec Underfoot, Abby Neuberger et Luca Bernini nous invitent à rencontrer le vivant minuscule, qui sans cesse grignote et recrée le monde sous nos pieds. Vers, bactéries, agents décomposeurs nous entraînent dans une joyeuse exploration de ce qui nous entoure, des processus de transformations de la matière, et de notre rapport à cette facette indomptable du vivant. Par le biais de leur langage circassien, qui mélange théâtre physique et techniques de portés acrobatiques, ce duo de main-à-main nous montre de manière ludique la magie de notre écosystème.

Théâtre de Rungis 1 Place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France

cirque tout terrain

Federico Cella