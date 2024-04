Un temps de découverte Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, samedi 20 avril 2024.

Un temps de découverte Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Yonne

L’association des Haleurs proposera un temps d’atelier destiné aux enfants (à partir de 6 ans) et de leurs parents autour des matériaux de la nature et de la poésie le silex comme objet d’imagination et de rêverie ; la pierre comme support de poèmes.

Dans la limite des places disponibles .

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Un temps de découverte Sens a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Sens et Sénonais