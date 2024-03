Un repas cabaret féerique Scénith Le Sequestre, samedi 13 avril 2024.

Un repas cabaret féerique Envie de glamour, de paillettes et de bons petits plats ? Alors, ne manquez pas ce dîner spectacle de la compagnie Danse ta vie sous la direction de la chorégraphe Émilie Alberge. Samedi 13 avril, 20h00 Scénith Tarifs : 60€ et 30€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Sur les planches du Scénith, dix danseuses et danseurs, mais aussi un chanteur invitent le public pour une immersion dans un monde féerique et coloré. Du french cancan à la samba en passant par la musique des années 40, mais aussi le glamour des revues américaines et françaises, ces artistes enchaîneront les tableaux pour montrer l’évolution des femmes au travers des divers styles de cabaret.

Scénith Parc des expositions, 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie 05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 39 59 38 »}]

cabaret danse