Un monde parfait ? Kezaco Café-Théâtre Mâcon, mercredi 24 avril 2024.

Jusqu’au jour où le Bossu capture la Belle Lola, la fille du chef suprême des Parfaits. Malgré leurs handicaps, Morgan le timide, Rose la non-voyante et Patou le balourd seront les seuls à pouvoir la délivrer. Ils devront traverser le village des Parfaits où ils ne sont pas les bienvenus et échapper aux pièges tendus par le Bossu. Cela suffira-t-il pour que Parfaits et Trop-Ceci se retrouvent enfin ?

Spectacle écrit et produit par la Cicadelle et Scène & Vision

Mise en scène, décor, comédienne Compagnie la Petite Lune Perrine Jacob. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

