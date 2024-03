Un moment pour soi Sevan Parc Hôtel Pertuis, vendredi 19 avril 2024.

Un moment pour soi Sevan Parc Hôtel Pertuis Vaucluse

Nous vous invitons à plonger dans une expérience dédiée à votre bien-être absolu ! Prenez le temps de vous relaxez aux côtés de Dan et Coralie. Au programme, phytothérapie et massage sonore !

Au programme :

– Conférence sur la phytothérapie au service du stress

– Relaxez-vous grâce à un massage sonore

– Terminez votre soirée, en appréciant un apéritif au bar de l’hôtel.

Tarif 50€ par personne

Ensemble, cultivons le bien-être sous toutes ses formes. Venez vivre une expérience inoubliable !

———-

Réservation par mail ou par téléphone :

04.90.79.19.30

contact@sevanparchotel.com

Places limitées !! Réservation obligatoire

Nous n'attendons plus que vous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 20:00:00

Sevan Parc Hôtel 914, route de la Bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@sevanparchotel.com

L’événement Un moment pour soi Pertuis a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme de Pertuis