Un Jardin Pour Tous Les Sens Un Jardin Pour Tous Les Sens Ceffonds, samedi 1 juin 2024.

Entrée 4 €. Gratuité pour les moins de 18 ans, hors animation.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Le jardin peut être découvert en visite libre. Le jardinier sera présent pour toute question.

Le jardin est habituellement ouvert les week-ends du 15 mai à fin juillet.

Et sur rendez-vous du 15 mai à fin septembre, en semaine.

Un Jardin Pour Tous Les Sens 46, hameau la Grève 52220 Ceffonds Ceffonds 52220 Ceffonds Haute-Marne Grand Est 0601743110 Jardin à l’anglaise de 4000 m2, situé à l’arrière d’une maison champenoise traditionnelle, élaboré par ses propriétaires depuis la fin des années 80 et ouvert à la visite depuis 2001. Des arbres à écorces décoratives, des arbustes, des conifères rares, plus de 120 rosiers, des clématites, des plantes vivaces et grimpantes, des aromatiques, offrent un décor changeant de février à novembre. Un bassin, un verger, un potager, des arbustes à petits fruits complètent le décor, joignant l’utile à l’agréable. C’est un lieu reposant où on peut prendre le temps de s’enivrer des senteurs, d’écouter les oiseaux (refuge LPO), le chant de l’eau et s’imprégner de la nature.

La configuration du jardin permet l’organisation de concerts, représentations théâtrales, expos d’artistes, ce qui en fait un lieu de convivialité apprécié. Parking

©Francoise MUNIER