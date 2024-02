Un jardin de printemps Camellias, Bulbes, magnolias, feuillages naissants Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville, lundi 1 avril 2024.

Le Clos de Chanchore est un jardin botanique qui se veut beau en toutes saisons !

Après le succès rencontré l’an dernier lors de notre pré- ouverture, nous renouvelons l’expérience et vous proposons une visite de début de printemps le lundi de Pâques 1er avril.

80 camellias environ sont plantes au Clos de Chanchore, ce qui en fait la plus importante collection de Normandie.

Des centaines de narcisses et bulbes vous accompagneront tout au long de votre visite, notamment dans l’arboretum où ils bordent les allées.

Il vous faudra lever les yeux pour profiter de la floraison des magnolias, vous pencher pour admirer celle des hellébores!

Vous apprécierez les feuillages de printemps des érables japonais et des cornus, ainsi que ceux des arbres de l’arboretum.

Première ouverture de la saison à ne pas manquer et qui vous donner l’envie de revenir un peu plus tard!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 15:00:00

fin : 2024-04-01

Le Clos de Chanchore 28 l’église

Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie leclosdechanchore@gmail.com

L’événement Un jardin de printemps Camellias, Bulbes, magnolias, feuillages naissants Fresne-Cauverville a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge