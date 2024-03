Un humain dans la nature Médiathèque du Rize, samedi 4 mai 2024.

Un humain dans la nature Philo-concert Samedi 4 mai, 13h00 Médiathèque du Rize

Avec Charlène Gruet et Hugo Bénin de l’association Nature et sens / Collectif Les Grands Sauvages

Avec des chansons pour célébrer, d’autres pour s’émouvoir ou alerter, la musique et la poésie se mettent au service du questionnement pour interroger notre place dans la nature, sa préservation, et les notions d’écologie et de biodiversité. Au départ du Rize, c’est en marchant, comme le faisaient les premiers philosophes de l’Antiquité que nous mettrons notre pensée en mouvement. Suis-je un animal comme les autres ? La nature m’appartient-elle ? Qu’est-ce qui me rend vivant ?…

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

