Un « Genre » de Festival table ronde « Parlons sexualité(s) » Gindou, samedi 13 avril 2024.

Un « Genre » de Festival table ronde « Parlons sexualité(s) » Gindou Lot

Dans le cadre d’un « Genre » de Festival, retrouvez Lazare Lazarus, Matthieu Hocquemiller (chorégraphe de Circé ), l’Incandescente Cie et son projet théâtral Projet Q , le Théâtre de l’Échappée Belle et son projet L’amour n’a pas d’âge pour une table ronde sur la.les sexualité.s

Pourquoi les artistes d’aujourd’hui s’intéressent-ils tellement aux représentations des sexualités ? Quels enjeux pour elles et eux ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Salle des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

L’événement Un « Genre » de Festival table ronde « Parlons sexualité(s) » Gindou a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Cazals-Salviac