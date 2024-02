Un « Genre » de Festival « Summum » / Cie les MoustachuEs Gindou, vendredi 12 avril 2024.

Dans le cadre d’un « Genre » de Festival, la Cie les MoustachuEs présente son spectacle « Summum ».

À partir de questionnements sur les représentations du corps féminin dans l’espace public, la Cie les MoustachuEs livre avec « Summum » une mise en scène de la quête du toujours plus haut , jusqu’à en atteindre les limites.

Humour, absurde et poésie viennent percuter les spectateurs et spectatrices par le biais du théâtre, du rap et de la musique électronique.

Spectacle gratuit, proposé pour l’ouverture du festival, avant la séance de Gindou Cinéma.

Durée 1h / à partir de 8 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Cour de l’école

Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

