Un « Genre » de Festival « Laps-Relaps(e) » / Flor Paichard Gindou, vendredi 19 avril 2024.

Dans le cadre d’un « Genre » de Festival, Flor Paichard présente son spectacle « Laps-Relaps(e) ».

Artiste lyrique, spécialiste des musiques anciennes, Flor Paichard propose dans « Laps-Relaps(e) » de relier la vie et l’œuvre de la béguine mystique Marguerite Porete (1250-1310), à des témoignages de youtubeuses bien actuelles, engagées dans une foi chrétienne et militante.

Au travers de chants, de contrafactums, de textures sonores réalisées notamment grâce à un carillon composé de 19 cloches, ponctués de textes lus, récités, vocalisés, Flor Paichard opère un rapprochement inattendu entre théorie Queer et religion.

Durée 1h / À partir de 10 ans. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19

Salle des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

