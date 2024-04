Un « Genre » de Festival « Drag » / Cie des Petites Secousses Gindou, samedi 20 avril 2024.

Un « Genre » de Festival « Drag » / Cie des Petites Secousses Gindou Lot

Dans le cadre d’un « Genre » de Festival, la Cie des Petites Secousses présente son spectacle « Drag ».

DRAG n’est ni un spectacle sur les drag-queens, ni une réflexion sur le genre. C’est un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même. La figure de la drag-queen, liée au divertissement, aux boîtes de nuit, au cabaret, me sert ici à aller poser des questions personnelles et intimes sur la relation aux parents, à ses pairs, au monde dans lequel nous grandissons et, avant tout, à soi.

Plus je suis en paix avec moi-même, plus je suis en paix avec l’autre. Quel qu’il soit.

J.Batteux

Durée 1h15 / À partir de 13 ans. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

