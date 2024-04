Un « Genre » de Festival « Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire ? » / 114 Cie Gindou, vendredi 19 avril 2024.

Un « Genre » de Festival « Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire ? » / 114 Cie Gindou Lot

Dans le cadre d’un « Genre » de Festival, 114 Cie présente son spectacle « Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire ? ».

Pédé.e , Gouine est une insulte dans la bouche de celui.celle qui ne l’est pas. Mais dans la bouche de celui.celle qui l’est, c’est un renversement de stigmate. Dans ce deuxième opus de la « Trilogie des Monstres », Nicolas Petisoff et Denis Malard s’emparent de ce qui est censé détruire et l’utilisent pour en faire une force, une facette de l’identité.

Toujours sensibles aux questions de la construction intime, ils nous font découvrir avec « Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot Pour le Dire ? », trois témoignages, tant partagés et tant éprouvés, de comment vivre sa sexualité en tant que minorité LGBTQIA+.

Durée 1h25 / À partir de 15 ans.

Suivi d’un DJ Set de Chantal Burnout Chantal Burnout est toujours au bord du précipice. Le stress la prend aux tripes et la consume. Il est temps de pousser un grand cri ! C’est à la sueur de son front sur un dancefloor déchaîné qu’elle expie ! Avec elle tu décolleras jusqu’à atteindre le nirvana !

Oui tu verras, rythmiques animales, et jouissance extatique notre programme ce sera ! Alors viens expier ton burnout sur le dancefloor. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 21:00:00

fin : 2024-04-19

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

