Un « Genre » de Festival « Circé » / Cie À contrepoil du sens Gindou, samedi 13 avril 2024.

Dans le cadre d’un « Genre » de Festival, la Cie À contrepoil du sens présente son spectacle « Circé ».

Les recherches chorégraphiques de Matthieu Hocquemiller se centrent depuis toujours sur les questions de genre et de sexualité dans des enjeux de déconstruction.

Partant du postulat qu’il existe un vide de représentation des sexualités (et particulièrement des sexualités minoritaires), Matthieu Hocquemiller propose des pièces dans lesquelles le sexuel est présent de manière explicite. « Circé » s’éloignera des aspects documentaires de ses travaux précédents, pour s’attarder sur une dimension plus « plastique » dans un espace cubique qui peut rappeler l’univers du club et de la back-room, des univers urbains fortement sexualisés, quatre performeurs vont se métamorphoser en des devenir plus complexes, végétaux, organiques et animaux.

Avant la représentation, une conférence-discussion sur les enjeux des représentations du sexuel sera proposée à la salle des fêtes, avec Matthieu Hocquemiller, les comédiens et comédiennes de l’Incandescente Cie, et d’autres invité.e.s. 1515 15 EUR.

2024-04-13 23:00:00

2024-04-13

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

