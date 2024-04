Un Festival à Villeréal Villeréal, mercredi 3 juillet 2024.

Un Festival à Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne

Le collectif Vous êtes Ici avec l’aide des habitants du village accueille des artistes professionnels qui investiront divers lieux, jardin, grange, maison etc. pour créer et vous proposer des spectacles inédits.

Programmation complète à venir.

Du 3 au 10 juillet, ces spectacles seront présentés au public et vous pourrez également assister à des concerts, des conférences, des lectures, etc…

Billetterie sous la Halle de Villeréal, rendez-vous 20 min avant le début des spectacles pour découvrir le lieux de la représentation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03

fin : 2024-07-10

Place de la Halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@vous-etes-ici.org

