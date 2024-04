Un dimanche à la campagne « Serres et Jardins du Val d’Armance » Chessy-les-Prés, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche 21 avril CHESSY LES PRES Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. Serres et Jardins du Val d’Armance, Emilie Hogendoorn, 32 rue de Prévent Mézières. Production et vente de plants floraux et maraîchers. Large choix de variétés et de couleur en toute saison. Visite de nos serres sur 2000m2. GAEC Leclere produits laitiers, charcuteries. Baudin Jean-Paul et Patricia miel et bougies. Champagne Moutard Champagne Moutard. Brasserie La Truite bières et limonades artisanales. Le p’tit chèvre de Bernouil fromages de chèvres fermier. Styl’othe tournage de stylo et autres objets. JB Jolibois: objets tournés bois, résine hybride. Jean-Pierre Léger photos animalières. La ferme des abbesses farines, huiles, légumineuses, pains et gourmandises boulangères. L’arbre Auléon greffes d’arbres fruitiers, conservation d’espèces. Comptoir des Confitures: Maître Artisan Confiturier. Foie Gras Rabuat spécialités fermières de canard. Safran souffle des champs: safran et produits dérivés. L’amour est dans le lait glaces de la ferme naturelles. Soélia créatrice de maroquineries, accessoires, coutures autour de l’enfant. Fer Arie ferronnerie, chaudonnerie. De fils en perles: bijoux en micromacramé et pierres. Benoit poterie potier céramiste. Marianne Louzon poterie. Adèle Soline vannerie et créations en papier. Fil de Fer Poétique sculptures de fer et verre. Les vieux Pistons Tonnerrois: exposition de véhicules anciens. Milène et une pierre bijoux artisanaux en pierres naturelles et bougies naturelles. Buvette et restauration assurée par Le Comité des fêtes de Racines . Menu saucisses / merguez / andouillettes, frites et gaufres Contact 03 25 76 09 61 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

32 rue de Prévent

Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est

