Un dimanche à la campagne « Les Vergers du Pays d’Othe » Bercenay-en-Othe, dimanche 21 avril 2024.

Un dimanche à la campagne « Les Vergers du Pays d’Othe » Bercenay-en-Othe Aube

Dimanche 21 avril BERCENAY EN OTHE Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. Les Vergers du Pays d’Othe, Thibault Verger, 43 route d’Estissac. La cidrerie Verger vous accueille pour vous faire visiter ses locaux. Découverte des procédés de transformation de nos fruits, animations de la visite par des petits groupes avec explications du producteur et dégustation gratuite de toute notre gamme de produits. Vente de nos produits et autres produits locaux pour profiter d’une pause sur place avec des tables à disposition pour vous restaurer au pied des vergers. Grand château gonflable pour les enfants. Domaine Grillot M. Haigre, producteur de Chablis, vente / dégustation. Annie Philippe saucisson. Les biscuits Français: biscuits français. La ferme de l’Ancre agriculture bio, farine, lentilles, pois, huile. Élèves Lycée Agricole Charles Baltet animations, jeux autour de la pomme, vente de bougies. Safran des Charrons: safran, vente divers produits transformés. Antoine Livin apiculture, producteur divers miels. Association géologique Auboise explications sur la géologie. Élèves Lycée Goulden de Bischwiller action d’un article recyclé, seconde vie des vêtements. Le camion Jaune vous propose pâtes et risotto. Contact 06 84 81 68 90 contact@vergers-paysdothe.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

43 route d’Estissac

Bercenay-en-Othe 10190 Aube Grand Est contact@vergers-paysdothe.fr

L’événement Un dimanche à la campagne « Les Vergers du Pays d’Othe » Bercenay-en-Othe a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance