Un Dimanche à la campagne La Poterie Amance Amance, dimanche 21 avril 2024.

Pour cette 28ème édition de « Un Dimanche à la campagne », rendez-vous à la Poterie Amance, qui vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son savoir-faire.

Loin des productions industrielles, la poterie d’Amance s’efforce de perpétuer une tradition artisanale de qualité « Les argiles que nous travaillons sont issues de notre propre carrière et cuites à 1180 °C, gage de qualité et de robustesse. »

D’autres artisans seront également présents

– Les bougies d’ENO, créateurs de bougies gourmandes et parfumées qui réalisent et coulent leurs bougies à la main dans leurs ateliers.

– Les ruchers de Sainte-Maure, qui proposent des miels de qualité, 100% purs et naturels.

Pour vous restaurer, retrouvez le Food Truck L’Instant Breton, qui vous proposera des galettes et crêpes 100% auboises !

Menu galette, crêpe + boisson 12 €

Menu enfant 8,50 €

Au niveau de la buvette, vous pourrez déguster le Champagne Fabrice Etienne.

Venez nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

4 rue de Jessains

Amance 10140 Aube Grand Est poterie.amance@gmail.com

