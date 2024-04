Un Dimanche à la campagne La Ferme du Champ Roy Champ-sur-Barse, dimanche 21 avril 2024.

Pour cette 28ème édition de Un Dimanche à la campagne, rendez-vous à la Ferme du Champ Roy pour découvrir leurs produits et leur savoir-faire, de la production du lait à la fabrication de leurs produits laitiers LE CHAMP-SUR-BARSE lait, fromages, tommes fermières au lait cru, yaourt, skyrs fermiers en vente directe dans la boutique de la fromagerie. Venez aussi déguster les fromages et visiter l’étable des animaux.

Un marché aux producteurs et artisans avec de nombreux exposants est également prévu

– Ferme des Trois Vallons fabrication fermière, Pates de l’Aube, semoule de blé semi-complet bio.

– Au Rucher des Lacs miel.

– O Délices de Lucas confitures artisanales, pâtes à tartiner.

– Richard Création spécialiste en ferronnerie, girouettes.

– MG Deco objets de décoration en bois personnalisables.

– La nougatine du Perthois fabrication artisanale de nougatine, plus de 40 parfums.

– Les pains à la Ferme fabrication artisanale de pains avec céréales de la ferme, brioches, cookies.

– Juste une Histoire créatrice bijoux et accessoires, travail à la perle en argile polymère.

– NATUR’ELLE, Frédérique bijoux pierres naturelles.

– Friselys peinture sur porcelaine, faïence, céramique sur objet culinaires ou décoratifs.

– Les bougies d’Elo bougies artisanales faites main.

– Canela créatrice bijoux, couture.

– Le Moulin de la Lauchère, Alexandre GyéJacquot, Meilleur ouvrier de France chocolat, confiserie.

– Jardin Sauvage herboristerie, tisanes de plantes locales.

– Le jardin de Laura maraîchage bio, plants.

– Le Mignon producteur, cochonnaille, terrines, plats cuisinés.

En ce qui concerne la restauration, vous pourrez déguster un croque-raclette au Champ-sur-Barse, des pizzas maison au fromage de Champ-sur-Barse, des saucisses et merguez du magasin de producteurs, des frites, ou encore des crêpes au lait de la ferme.

Du champagne et des bières locales seront également prévus au niveau de la buvette.

Venez nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

5 Grande rue

Champ-sur-Barse 10140 Aube Grand Est earlduchamproy@orange.fr

