Un dimanche à la campagne « La Ferme des Charmes » Maraye-en-Othe Aube

Dimanche 21 avril MARAYE EN OTHE Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. Ferme des Charmes, Florian Lassaigne, 4 hameau de Champcharme. Ferme arboricole, visite de cave, verger et dégustation gratuite de cidres et jus de pomme, élaborons huile de colza, vinaigre et ratafia de cidre. Certifié HVE. Dégustation du Champagne Olivier Lassaigne. Philippe Vedrenne: apiculteur / vente de miel. Menu à 3 à 12 €. Frites andouillettes / Frites porgaise saucisses. En dessert crêpes, gâteaux. Contact 07 70 42 27 36 contact@lafermedescharmes.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

4 hameau de Champcharme

Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est contact@lafermedescharmes.fr

