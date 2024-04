Un dimanche à la campagne « Fromagerie Artisanale » Chaource, dimanche 21 avril 2024.

Un dimanche à la campagne « Fromagerie Artisanale » Chaource Aube

Dimanche 21 avril CHAOURCE Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. Fromagerie Artisanale, Stéphanie Martin et Frédéric François, 30 Route des Maisons-lès-Chaource. Fromagerie artisanale fondée en 1885. Visites guidées par l’extérieur toute la journée. Magasin de vente directe et de produits du terroir. Menu 10 à 20 €. Barbecue avec produits locaux, Chaource rôti, andouillette et burger au Chaource, crêpes toute la journée. Contact 03 25 73 24 35 fromageriedemussy@wanadoo.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

30 Route des Maisons-lès-Chaource

Chaource 10210 Aube Grand Est fromageriedemussy@wanadoo.fr

L’événement Un dimanche à la campagne « Fromagerie Artisanale » Chaource a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance