Un dimanche à la campagne en Othe Armance Ervy-le-Châtel, dimanche 21 avril 2024.

Un dimanche à la campagne en Othe Armance Ervy-le-Châtel Aube

Dimanche 21 avril OTHE ARMANCE Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h (programme à venir). Terres & Vignes, accompagné de ses nombreux partenaires, poursuit ses efforts pour proposer aux visiteurs une journée riche en découvertes sur l’agriculture auboise, la ruralité et la culture au cœur de nos campagnes, pour ainsi révéler aux visiteurs la force et la diversité de l’agriculture du territoire… Se balader, découvrir, se cultiver, goûter…, c’est ce que va proposer ce dimanche 21 avril 2024 si particulier où le monde rural sera mis en scène pour révéler ses richesses, ses métiers, ses savoir-faire et ses passions à tous les curieux, petits et grands ! Sur l’ensemble des sites, des ateliers pédagogiques, des animaux de la ferme, des animations ludiques, des groupes de musique, des points de restauration seront à disposition des nombreux visiteurs. Contact contact@terres-et-vignes.org +33 (0)3 25 43 72 78 Eur.

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est contact@terres-et-vignes.org

