Un dimanche à la campagne « EARL du Courbier » Eaux-Puiseaux, dimanche 21 avril 2024.

Un dimanche à la campagne « EARL du Courbier » Eaux-Puiseaux Aube

Dimanche 21 avril EAUX PUISEAUX Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. EARL du Courbier

Christelle et David Lecoq, 9 rue de la voie de Puiseaux. Élevage de volailles fermières en plein air poulets, pintades, canards et canes de barbarie, poules pondeuses, dindes blanches, dindes de Noël, chapons et oies. Présentation de l’élevage sur demande, vente des produits de la ferme. Les Escargots du Pays d’Othe dégustation, vente. EARL des Noisetiers vin d’Epineuil rouge et rosé. Les Ruches d’Astrid miel, bougies et pain d’épice. Association Parents Récré Actifs crêpes, boissons, au profit de l’école. L’artisan’Othe apéritifs à base de vin et produits de la ferme. Laure de France créatrice de bijoux. Les bougies de Virginie bougies au parfum de Grasse. Les Archers du Péage initiation tir à l’arc. Œufs à la coque et son accompagnement 7,50 €, douzaine d’escargots 9 € l’assiette, crêpes sucrées.. Contact 06 03 16 86 71 06 67 39 66 29 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

9 rue de la voie de Puiseaux

Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est contact@vergers-paysdothe.fr

L’événement Un dimanche à la campagne « EARL du Courbier » Eaux-Puiseaux a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance